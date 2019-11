V Olomouci se chystají na výstavu Věstonické venuše

Nejde o jediný archeologický unikát, který bude v Olomouci k vidění. Na konci ledna venuši v bezpečnostní vitríně vystřídá opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Podle ředitele muzea Břetislava Holáska půjde o nejvzácnější exponáty, které kdy byly do muzea přivezeny.

„Keltská hlava z Národního muzea a Věstonická venuše jsou podle mého názoru nejvzácnější věci vůbec ze sbírek muzeí v českých zemích. Nepamatuji si, že by se k nám do muzea někdy v historii dovezlo něco vzácnějšího ani ze zahraničních muzeí,“ řekl Holásek.

Věstonická venuše bude společně se vzácnými exponáty z archeologických sbírek muzea v Olomouci k vidění od 27. listopadu, a to díky vstřícnosti Moravského zemského muzea v Brně. Vystavována je totiž pouze při zcela výjimečných příležitostech.

Mimořádným bezpečnostním opatřením bude podléhat už transport sošky, která bude do města přivezena o den dříve v doprovodu policejní eskorty. Věstonickou venuši objevil tým vědců pod vedením Karla Absolona 13. července 1925 v pravěkém ohništi na sídlišti lovců mamutů.

V Olomouci ji lidé uvidí až do 8. prosince, muzeum kvůli očekávanému velkému zájmu návštěvníků prodloužilo otevírací dobu až do 20:00. Velký zájem vyvolala událost u škol, místa v rezervačním systému pro dopolední prohlídky od 08:00 do 10:00 byla brzy obsazena.