V Moskvě vystavují pachy, expozicí se lidé musejí pročichat

V expozici naleznou návštěvníci desítky baněk a zařízení roztodivných tvarů. Pachy v nich ukryté si mohou interpretovat, jak se jim zlíbí. „Čichala jsem je už mnohokrát, pořád dokola, protože každý návštěvník si je asociuje s něčím jiným,” řekla průvodkyně Garage Museum of Contemporary Art Katja Šujkovová. Zatímco některé pachy mohou být příjemné, jiné právě naopak.

Na výstavě návštěvníci naleznou také podivný přístroj, který na základě jejich vlastního tělesného pachu vytvoří pomocí algoritmu jejich portrét. Každý člověk má totiž svou specifickou vůni — je to podobné jako s otisky prstů.

„V těchto trubkách je detektor plynů, který dokáže posbírat osobní pachová data člověka,“ vysvětluje další z muzejních průvodkyň Polina Šmeljevová. „Ty se pak konvertují do portrétu,“ dodává s tím, že když stroj zaregistruje novou vůni, tak se v podstatě vyvíjí a zdokonaluje.

Výstava má tímto způsobem upozornit na fakt, že všichni lidé mají pachy a tento faktor by se mohl v budoucnosti stát dalším využívaným biometrickým údajem, stejně jako otisky prstů nebo snímání oční duhovky či sítnice. Ruská umělecká skupina Where Dogs Run, která expozici zaštiťuje a vlastním dílem do ní přispěla, chce tímto způsobem demonstrovat odvrácenou stranu moderních technologií.