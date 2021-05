V Madridu se poprvé od začátku pandemie konaly býčí zápasy

Vytržení z koronavirového stereotypu si přesto pochvalovali. „Chodím na zápasy od deseti let, takže mi přijde neuvěřitelné, že na ně zase můžu. Od loňska, kdy pandemie začala, to bylo těžké. Doufám, že do roka bude zase obnovena stoprocentní kapacita arény,“ uvedl 21letý student Andres de la Joya.