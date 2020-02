V leteckém simulátoru světovými metropolemi

Od loňského října jsou ve výcvikovém centru mezi stávajícími stroji i dva špičkové pohyblivé simulátory Boeing 737 MAX a Airbus A320 NEO. Jsou dílem kanadského výrobce CAE Inc. a vyšly na půl miliardy korun.

„Díky nim mají piloti možnost prožít doposud nejrealističtější pocity z řízení letadla i krizových situací,“ říká Ondráček. Abychom se o tom přesvědčili na vlastní kůži, bere nás do jednoho ze simulátorů. Konkrétně do kokpitu Airbusu A320, na němž běžně létá.

Milan Hübner (vlevo) programuje na počítači náš let, Zdeněk Ondráček pilotuje.

Zvenku vypadá jen jako jednoduchá kabina, kterou podpírá několik robustních vzpěr. Uvnitř jsou dvě sedačky, řídicí panel a nespočet tlačítek. „Kam poletíme?“ ptám se s nadsázkou, když vedle Zdeňka Ondráčka usedám na místo druhého pilota a poutám se pětibodovým pásem. Sedět v kokpitu letadla, už to je zážitek, i když jde jen o simulátor. Běžný smrtelník totiž takovou šanci nemá.

„Do detailu jde o přesnou kopii skutečného kokpitu airbusu. Logicky vše musí být stejné jako v reálu. Pokud byste pilota v noci vzbudili a dali ho do kokpitu simulátoru, nepozná rozdíl,“ tvrdí.

Destinaci nám vybral Milan Hübner, který má jinak na starosti všechny simulátory i veškerou techniku výcvikového střediska. Teď nám na počítači programuje naši cestu. Právě jsme na letišti v Salcburku. „To patří k těm složitějším, protože všude kolem jsou hory, takže piloti začátečníci sem nelétají. To samé platí třeba také pro letiště na portugalském ostrově Madeira, to je také velmi těžké. Ale i při přistání na známém řeckém ostrově Samos nebo Korfu, kde je krátká přistávací dráha, se piloti zapotí,“ tvrdí.

Za čelním sklem se najednou objevuje letištní dráha i s terminálem. V tu chvíli zapomínám, že jsem jen v simulátoru. Stojíme na dráze salcburského letiště a právě jsme dostali povolení ke vzletu. Ozve se známý zvuk motorů, odpich od letištní dráhy, přitlačení do sedačky a jsme ve vzduchu.

V simulátoru lze podle zkušeného pilota Zdeňka Ondráčka nasimulovat téměř cokoli od bouřky, tornáda přes silné turbulence až po požár. Díky nejmodernější technice je v těch nových možná dokonce i simulace pádů nebo nezvyklých poloh, například když letadlo po nouzovém přistání skončí na boku. „V počítači jsou naprogramované i situace a nehody, které se v reálu opravdu staly,“ říká s tím, že i on sám během tisíce hodin strávených ve vzduchu zažil několik krizových momentů.

„Jedním z nich byl let z chorvatské Rijeky do Prahy, kdy v letadle plném lidí vysadil jeden z motorů,“ vzpomíná Ondráček. „Skutečný fyzický strach samozřejmě nejsme schopni nasimulovat. Piloti mají v hlavě, že jde jen o simulaci, ale čím jsou různé nebezpečné situace realističtější, o to pohotověji dokáže pilot ve skutečném případě reagovat,“ poznamenává Ondráček.