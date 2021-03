V Kataru má vyrůst ekologický plovoucí hotel. Bude se i otáčet

Katar se může pyšnit několika architektonicky unikátními budovami. A brzy by se k nim mohla připojit další. Na pobřeží by měl totiž vzniknout ekologický plovoucí hotel, jenž by se dokázal pomalu otáčet kolem své osy. Spoléhal by přitom zejména na solární, větrnou a vodní energii.