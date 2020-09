V Egyptě staví dálnice v blízkosti pyramid. Památkáři varují před jejich poškozením

První z dálnic protne poušť asi 2,5 kilometru jižně od pyramid v Gíze. Jižní pak povede mezi Sakkárou a Dahšúrem, kde se nacházejí Džoserova pyramida — ta nejstarší vůbec — a Lomená pyramida.

Ochranářům se stavba nelíbí, protože by podle nich mohla památky ohrozit. „Byl jsem ohromený tím, co jsem viděl. Nad veškerou prací, kterou jsem za posledních 25 let odvedl, teď visí otazník,“ řekl vyslanec organizace UNESCO Saíd Zulficar, který staveniště nedávno navštívil.

V 90. letech přitom vedl úspěšnou kampaň proti výstavbě dálnice. UNESCO do míst vyslalo delegaci, která měla situaci monitorovat. Teď se projekt přesto uskuteční.

Objevili artefakty

Úřady ovšem situaci mírní a tvrdí, že stavba probíhá citlivě, aby nedošlo ke škodám na pyramidách. Dálnice mají propojit nové urbanistické oblasti, které vznikají, aby ulehčily přeplněné Káhiře. Zulficar nicméně tvrdí, že za běžných okolností by měla vzniknout studie, která by podrobně prozkoumala dopady stavby na tak významné památky. Pokud by vyšla negativně, mělo by se přestat stavět.

Dálnice mají zasáhnout i do části Memfisu, kdysi hlavního města egyptské Staré říše. „Šlo o sídlo vládců asi až do roku 2000 před naším letopočtem. Bylo to prosperující město, největší egyptské ve své době,“ vysvětluje Zulficar.