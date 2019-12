V chodbách tajného Hitlerova města

Vstup do Osówky stále ústí do lesa. Dnes jím vstupují turisté.

Ve zdejším nepřístupném terénu, špatně živeni a ošaceni, káceli stromy, stavěli cesty, mosty, odvodňovací kanály, nádrže na vodu, sklady, odpadní systémy. V podzemí budovali nejdůležitější část tajného komplexu. Úmrtnost při výstavbě Osówky byla vysoká, také kvůli opakovaným epidemiím, mimo jiné tyfu. A zatímco detaily z vězeňské každodenní reality se díky několika málo svědectvím z 90. let minulého století zachovaly, zbytek událostí, které se v Sovích horách odehrávaly od podzimu 1943 do jara 1945, halí spíše tajemství.

Obr měl pojmout až dvacet tisíc lidí, jimž měly pohodlný život pod zemí zajišťovat klimatizační jednotky, zásoby jídla, nádrže s pitnou vodou… K čemu to mělo sloužit? Na základě dochovaných důkazů a zmínek se dá předpokládat, že to měl být úkryt pro nejdůležitější projekty a osoby třetí říše.

Do hrubého skeletu pak Němci nahnali na jaře 1944 vězně, již vše dokončovali ručně. Ve vlhku, zimě kopali a tahali těžké kameny. Vytěžený materiál na povrch převážely vozíky, aby se pak využil jako podloží pro cesty vedoucí do civilizace. Podle odhadů zemřelo při výstavbě až pět tisíc mužů. Jejich těla se vozila ke spálení jinam, později končila v masových hrobech nedaleko komplexu.

Pak podzemí na desítky let osiřelo. Do nezajištěných chodeb se vydávali jen dobrodruzi. S nimi se objevila i řada legend. K těm nejznámějším patří, že dosud neobjevené chodby ukrývají ztracenou jantarovou komnatu, případně zmizelý zlatý vlak vezoucí koncem války poklady z nedaleké Vratislavi.

Milovníci záhad, historici i vojenští nadšenci doufají, že Osówka jednou pravdu vydá. Je více než pravděpodobné, že projekt Riese byl větší, než se dnes ví. Správnost podobných úvah jako by potvrzoval sám Albert Speer, jenž v roce 1944 pro Hitlera sepsal obsáhlou zprávu, v níž do detailů uvedl, kolik set tisíc tun betonu bylo v Sovích horách použito, kolik potrubí se vložilo do podzemí, kolik lidí tam pracuje, kolik by jich potřeboval, aby vše postupovalo rychleji…