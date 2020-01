V brněnské zoo lze dostat polibek od lva

Ta si totiž jako první v Česku i na Slovensku a patrně v celé střední Evropě otevřela virtuální zoo. Stačí se v ní jen posadit do otáčecího křesílka, nasadit si speciální brýle a vyrazit se slavnou britskou bioložkou Jane Goodallovou do divočiny.

„Zatím máme čtyři zhruba patnáctiminutové dokumenty, s nimiž příchozí navštíví doslova celý svět. O show nestojíme, chceme lidem ukázat smysl zoologických zahrad, které se po celém světě zapojují do záchrany živočišných druhů,“ řekl Právu ředitel zoo Martin Hovorka. Známá ochránkyně přírody Goodallová je patronkou všech promítaných snímků.

Virtuální realita bere diváka do bezprostřední blízkosti zvířat v divočině. Ocitá se tak několik metrů nad zemí ve větvích stromů vedle dovádějících šimpanzů nebo dřímající pandy, vidí kolem sebe plavat velryby, sleduje souboj losů v severských lesích nebo stojí uprostřed stáda zubrů. Filmy bude zoo obměňovat, aby představila každý kus divočiny na Zemi.

„Závidím, a závidím nahlas, protože brněnská virtuální zoo je unikát. Je to nejen pozvánka do zoologických zahrad, ale zároveň i připomínka toho, že i my tady můžeme pomoci zachraňovat přírodu na druhé straně světa,“ řekl při otevření nové expozice prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad a ředitel košické zoo Erich Kočner.