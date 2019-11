V Berlíně si připomínají sté výročí zrození unikátního stylu

Přestože Bauhaus fungoval pouhých 14 let, než ho nacisté zakázali, jeho myšlenky se díky studentům z desítek zemí globálně rozšířily a v průběhu uplynulých sto let inspirovaly bezpočet následovníků. Nadčasové výrobky, které spatřily světlo světa během zmíněných čtrnácti let, byly opakovaně reprodukovány, napodobovány a dále rozvíjeny.