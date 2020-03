Uvnitř kouzelného velšského parku si v noci nevidíte ani na špičku bot

Vzdálenostně je prašť jako uhoď, zda do parku Brecon Beacons vyrazíte z hlavního města Walesu Cardiffu či ze Swansea. Autem je to něco přes půl hodiny. Před cestou jsem hledal nějakou poklidnou vesničku na okraji parku, ze které by se do jeho nitra dalo vyrážet na kratší i delší výlety. Po krátkém hledání jsem si vybral místo s názvem Pontneddfechan. A ani jednou jsem nezalitoval.

Park zabírá přes 1300 kilometrů čtverečních, takže jak jistě chápete, za pár dní jej rozhodně nezvládnete prochodit celý. Nejvíce lidí jeho krásy objevuje po svých, trasy zde však najdou i cyklisté a někteří si jej vychutnávají z koňského hřbetu. Cesty jsou značené poměrně spoře, stačí to však k tomu, abyste s trochou dobrého úsudku a kompasu došli vždy do kýženého cíle.

A když se po celém dnu v přírodě člověk vrátí do své domovské vesnice, uvítá ve večerních hodinách teplo krbu ve zdejší historické hospůdce The Old White Horse Inn, která je vyhlášená široko daleko. A vzhledem k tomu, že Velká Británie není zrovna místem známým kvalitní kuchyní, je tento objev o to magičtější. Na čepu nechybí několik zajímavých lokálních piv, a dokonce ani čepovaný cider. Když k tomu všemu přidáte to, že porce jídla jsou vskutku štědré, tak nezbývá než říci, že na tomto kousku světa je zatím stále ještě vše v pořádku...