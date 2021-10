U pražského letiště se usídlili dinosauři. Nové muzeum láká na originální kostry i modely

„Desítky a stovky milionů let staré originální kostry jsme propojili s nejmodernějšími technologiemi a vytvořili muzeum, které patrně nemá ve světě srovnání,“ říká Karel Pražák, majitel skupiny Kaprain, která muzeum vybudovala.

Sbírka vznikala během dvou let a ještě není konečná. Dominuje jí kostra diplodoka, 24 metrů dlouhá, 154 milionů let stará a z více než 90 procent originální. „Diplodokové patří mezi tzv. sauropodní dinosaury, to jsou ta největší zvířata, která kdy chodila po této zemi,” vysvětluje hlavní paleontolog Štěpán Pícha