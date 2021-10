Turistickým drezínám na Plzeňsku svítí červená

„S projektem to nevypadá dobře,“ řekl Právu náměstek hejtmanky Pavel Čížek (STAN). „Se Správou železnic se nemůžeme dohodnout na převodu železničního svršku, takže si jej pravděpodobně odvezou,“ konstatoval Čížek.

Zmíněný úsek dvoukolejné hlavní trati z Plzně na Prahu leží ladem od prosince 2018, kdy jej vlaky začaly objíždět novým tunelem. Jednu kolej SŽ odstranila krátce poté, druhá, už rozřezaná a připravená k demontáži, tam zůstala na základě zmíněného nápadu hejtmanství. A jednání se vlekla. „Domlouvali jsme se na ceně a nedohodli jsme se. Oni trvají na velmi vysokém odhadu, šlo by o desítky milionů korun, což je hodně,“ podotkl Čížek.

Kolejnice najdou uplatnění na lokálkách Staňkov–Poběžovice a Poběžovice–Tachov, pražce mezi Nemilkovem a Kolincem. Čížek nicméně plány na turistickou drezínu zatím úplně nezabalil: „Pořád si myslím, že do budoucna by tam fungovat mohla, třeba na kolejích s menším rozchodem.“

Podstatně reálnější je projekt asfaltové cyklostezky za zhruba 80 milionů korun, která má vést z Bukovce do Chrástu ve stopě zrušené trati, drezína měla jezdit vedle. „Cyklostezka je projekčně připravená,“ potvrdil Čížek. „Čekáme jen na to, až nám dá SŽ souhlas s provedením stavby, abychom mohli dotáhnout do konce stavební povolení. A na jaře se budeme ucházet o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V ideálním případě začnou práce příští rok,“ odhadl Čížek.