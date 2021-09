Turisté v Británii obtěžují tuleně na plážích, zlobí se ochránci zvířat

Pořizování selfie, sahání, krmení nebo nahánění. To vše by mělo být pro turisty, kteří na pobřeží Anglie a Walesu vyrušují tuleně, zakázáno. Alespoň to požadují ochránci zvířat. Ti už vypsali petici, aby kolonie těchto mořských savců ochránili před nevychovanými lidmi, kterým nestačí zvířata jen z bezpečné vzdálenosti pozorovat.