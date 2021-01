Turisté v Beskydech zákazy nedodržují, zaparkovaná auta blokují dopravu

Že je parkování u transformátoru na Ostravici velký problém, potvrdil Právu náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský. Komplikace s nárůstem turistů se však netýkají jen Ostravice. „Největší problém evidujeme na Pustevnách, ze strany Prostřední Bečvy, v Trojanovicích nebo v okolí Ráztoky. Jsou i další lokality, byl by to asi dlouhý seznam,“ pousmál se. Podle Jaškovského lidé nedodržují zákaz vjezdu, jen aby si zkrátili pěší cestu.

„Došlo to už tak daleko, že když se auta nevejdou na zpevněné plochy v zákazech vjezdu, tak je řidiči postaví na louku či do lesa,“ sdělil Jiří Lehký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Doplnil, že je až nepochopitelné, že všichni chtějí zrovna na Lysou horu či Pustevny.

„Co se týče porušování zákonem daných pravidel v CHKO, tak asi největším problémem je nerespektování omezení vstupu do rezervací. Ty mají sloužit mimo jiné jako klidová území pro divoce žijící zvířata. Místo toho si je někteří sobecky užívají jako kulisu svých zimních outdoorových či sportovních dobrodružství či místo, kam si jdou pořídit parádní fotky na svůj virtuální profil,“ nebral si Lehký servítky.

Mluvčí Policie ČR Soňa Štětínská řekla, že policisté zjištěné přestupky řeší podle závažnosti domluvou, pokutou nebo oznámí věc příslušnému správnímu orgánu. Do budoucna by měla vzniknout v Beskydech větší parkoviště, případně bude vozům vjezd do určitých lokalit zakázán a turisté budou odkázáni na kyvadlovou dopravu.