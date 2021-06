Turisté chybí. Restaurace a hotely v Chorvatsku snižují ceny

I když je Chorvatsko jednou z prvních evropských zemí, které stanovily jasná pravidla pro vstup zahraničních turistů z celého světa, letošní rok tu zřejmě bude patřit především hostům z Evropské unie. Kromě prázdnějších pláží a historických ulic měst to znamená i menší návštěvnost pro místní provozovatele restaurací. Ti se tak letos snaží zaujmout nižšími cenami.

„Ceny nebudou takové jako před dvěma lety. Všichni budou muset dávat pozor, protože nikdo nechce zaplatit víc, než je běžné. Je to způsobené covidem, očekáváme o něco méně turistů, zejména těch mimo Evropu. A evropští jsou opatrní, znají ceny doma, a když tady dá někdo cenu, která je o třicet, čtyřicet procent větší, tak sem nepůjdou,“ popsal majitel baru na splitské Riviéře Josip Čulič.

Nižší ceny se dají očekávat i v případě ubytování. „Museli jsme ceny snížit až o 25 či 30 procent. Nebude to snadné, náklady jsou stejné, možná i trochu vyšší, ale ceny jsme museli upravit. Nakonec nejdražší pokoj je ten, který jste neprodali,“ uvedla manažerka hotelu v centru Splitu Nevena Čikešová.

„Nyní jsme obsazeni z 30 procent a doufáme, že v následujících týdnech to bude lepší. Máme rezervace na červen, věříme, že lepší to bude v červenci a srpnu. Doufáme také, že se podaří prodloužit sezonu do listopadu nebo prosince, protože zdejší podnebí je příznivé a teplé,“ uvedla Čikešová.