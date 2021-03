Thajsko plánuje zrušit povinnou karanténu. Až od října a jen pro někoho

Země, pro kterou jsou příjmy z turismu klíčové, se chce postupně oklepat z pandemie. Činí tak však velmi opatrně. Podle serveru Independent nebude od prvního října, tedy za více než půl roku, platit žádný lockdown a karanténa nebude v některých částech státu vůbec vyžadována. Tedy minimálně po turistech z málo rizikových zemí, kteří by mohli pomoci vydláždit cestu k rozjezdu zimních dovolených.

Thajsko už nyní funguje z turistického hlediska v omezeném režimu. Po všech návštěvnících se vyžaduje dvoutýdenní karanténa, doba se má od dubna zkrátit na deset dní. Turisté, kteří jsou už nějakou dobu plně naočkovaní a doloží negativní PCR test, půjdou rovněž do izolace, nicméně jen na týden, uvedla thajská administrativa pro kontrolu covidu-19.

V zemi se rovněž diskutuje o tom, zda hranice pro naočkované turisty neotevřít už v létě, respektive od prvního července. Pohyb by byl však stále značně omezen. Thajské ministerstvo cestovního ruchu uvedlo, že by otevřelo pět regionů, mezi kterými by kromě ostrova Phuket byla například i města Bangkok nebo Čiang Mai.