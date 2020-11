Thajsko láká turisty k dlouhodobému pobytu. Karanténě se ale nevyhnou

Populární asijská destinace chce prostřednictvím nového programu oživit cestovní ruch, který podle serveru Time Out tvoří asi 20 procent hrubého domácího produktu a zaměstnává více než čtyři miliony lidí. Víza jsou zaměřena jen na dlouhodobé návštěvníky, a navíc pouze na ty z málo rizikových zemí.

Další možností pro dlouhodobý bezproblémový pobyt je Thailand Elite Card, jejímiž držiteli se mohou stát jak movitější turisté, tak třeba podnikatelé či zahraniční investoři. Členům exkluzivního thajského vízového programu může být vydána řada různých variant víz na dobu pět až dvacet let s nabídkami výhod, které odstraněním byrokracie značně usnadňují a zpříjemňují vstup do země.

Kdy bude země zpřístupněná pro běžný turismus, zatím není jisté. Podobně jako další země v regionu je i Thajsko v oblasti prevence šíření koronaviru velmi striktní. Pozitivní tak může být alespoň to, že si dříve přetěžované turistické lokality mohou alespoň nějaký čas vydechnout a nabrat síly do budoucna, až se situace vrátí do normálu.