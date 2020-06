Thajsko koronavirus zvládlo. Turistům se přesto neotevře ještě několik měsíců

Podle šéfa Thajského turistického úřadu Yuthasaka Supasorna se země cizincům otevře nejdříve ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, tedy někdy na podzim. „Stále se to však bude odvíjet od aktuální situace,“ uvedl Supasorn a dodal, že i po otevření hranic budou s největší pravděpodobností platit restrikce na to, kdo bude moct přijet a které konkrétní části země budou přístupné.

V praxi by to znamenalo, že se Thajsko otevře jen těm zemím, kde se koronavirová epidemie dostala pod kontrolu a nehrozí v nich již žádné velké riziko.

Návštěvníci by se navíc nemohli volně rozprchnout po zemi, přístupná by byla jen některá konkrétní místa. „Studovali jsme možnost, že turistům nabídneme delší pobyty v izolovaných oblastech, kde můžeme zdravotnickou situaci lehce monitorovat. Byly by to například ostrovy Koh Pha Ngan nebo Koh Samui,“ doplnil Supasorn.