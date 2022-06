Synagoga v Plzni patři mezi největší na světě

Podle příspěvkové organizace města Plzeň - Turismus, která v synagoze pořádá prohlídky, se jedná o třetí největší synagogu v Evropě a pátou na světě. Úctyhodnou stavbu si proto chceme nejdříve prohlédnout z odstupu. Kvůli tomu míříme nejprve do křesťanského svatostánku, katedrály svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. Místní kostelní věž je se 102,26 metru nejvyšší v republice, vyhlídka je ve výšce 56 metrů a vede na ni 299 schodů.

Odtud si můžeme prohlédnout synagogu i s dominantními, 45metrovými věžemi. Podle původního návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera měly být ještě o 20 metrů vyšší, projekt ovšem musel být přepracován. Mohlo to být způsobeno buď nedostatkem financí, nebo snahou, aby židovská modlitebna nezastínila tu křesťanskou. Ať už to bylo jakkoli, synagogu ani s „menšími“ věžemi z vyhlídky nepřehlédneme.

Na schodech před vstupem do synagogy si všímáme sochařsky ztvárněných otisků chodidel. „Jedná se o dílo umělce, který svá kovová díla anonymně zanechával na různých místech města,“ vysvětluje nám Kateřina Sedláčková, průvodkyně zmíněné organizace Plzeň - Turismus.

Před čtyřmi lety se zjistilo, že oním umělcem je kamenosochař Lukáš Řezníček. V případě těchto stop před synagogou měl vše dojednané s Židovskou obcí a dílem chtěl připomenout transport Židů do Terezína v lednu roku 1942.

Vstupujeme dovnitř. Zatímco do kostelů by měl člověk vcházet bez pokrývky hlavy, tady je naopak takové zakrytí požadováno. V opačném případě by byl podle judaismu člověk před bohem nahý. Kdo zakrytí nemá, dostane u vstupu kipu neboli jarmulku, tradiční židovskou pokrývku hlavy.