Světoběžník se blýskl Grand Slamem

„Miluji sever už od svého dětství. Je to má vášeň, moje vlast,“ řekl Právu Koňuchov v Praze , kde v rámci festivalu Nový ruský film představil minulý týden dokumentární snímek Velká severní cesta.

„Je to film o krásné přírodě, krásných lidech, romantice i velkých prostorách. Ukazuje nekonečný sever, na jehož poznávání je život jednoho člověka příliš krátký,“ říká Koňuchov o snímku režiséra a cestovatele Leonida Kruglova, který zdolal deset tisíc kilometrů od Archangelsku až k Beringově úžině.

„I ti nejzkušenější cestovatelé přiznávají, že je to ‚vyšší liga‘. Dlouho jsme se připravovali a podařilo se,“ říká Kruglov o své čtyřleté expedici. Mnozí lidé se podle něj mylně domnívají, že je to nedosažitelný cíl. „Když ale člověk má sen, pak to zvládne,“ míní.