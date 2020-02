Svérázný masopustní průvod na Pálavě spojuje domorodce a přistěhovalce

„Náš průvod nemá žádná pevná pravidla. Přijít může každý za co chce. Nám jde spíše o zapojení do zábavy všech lidí z obce. Údajné fašankové průvody už zde kdysi byly a zanikly před více než padesáti léty,“ říká za organizátory Jaroslava Prágerová, která u zrodu novodobé tradice taky stála.

Jak dodala, bylo to v roce 2011, kdy se pavlovská mládež, která tehdy pořádala hody, nedokázala domluvit, co udělat s výtěžkem, který jim zůstal po hodech. A tak vznikl nápad, aby radnice začala opět po mnoha létech pořádat fašank.

„To bylo tenkrát, kdy Pražáci Pavlov hledali na mapách s lupou v ruce,“ připomíná se smíchem jeden z fašankářů dobu, kdy byla turistika na Pálavě ještě v plenkách a do obcí na ní zajížděli s demižony především zájemci o víno, které se prodávalo přímo ze sudů ve vratech sklepů, či první filmaři, kteří například pavlovský kolorit objevili a využili ke známému filmu Náš dědek Josef.

„Už jsme měli v průvodu i devadesát masek. Ale základ tvoří v podstatě zhruba třicítka stálých. A my domorodci jsme už mezi nimi ve výrazné menšině. V maskách jsou zde například lidé ze štábu z filmu Vinaři, kteří si to tady tak oblíbili, že sem zajíždějí pravidelně. Jsou zde i lidé z okolních podpálavských obcí, nebo příbuzní starousedlíků,“ popisuje pavlovská rodačka, ale nyní už také „přespolní“ Marie Hanusová. Ta žije v Břeclavi a jednou by se ráda pod Dívčí hrad také vrátila.