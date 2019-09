Svatojánské proudy nabízejí víc než jen slavnou vyhlídku Máj

Mezi obcemi Štěchovice a Slapy si řeka hledala po staletí cestu skalami. Vymlela za tu dobu hluboký kaňon, který se mezi obcemi klikatí jako had a vytváří jedinečné pohledy na řeku. Nejkrásnější přírodu v této oblasti zpřístupnila turistům vyhlídka Máj. Ta odkrývá pohled na meandr vymletý do tvaru podkovy.

Stezka je otevřená celoročně a každé roční období s sebou nese jiný pohled do krajiny. Před cestou je také dobré promyslet, zda se na vyhlídku vydat v dopoledních či odpoledních hodinách. Orientovaná je směrem na západ, a tak dopoledne slunce za zády osvětluje známý meandr. Odpoledne potom paprsky v očích mírně brání ve výhledu, ale zato odkrývají jeden z nejhezčích západů slunce v kraji.

Z vyhlídky je možné zahlédnout na druhé straně břehu nejstarší turistickou trasu v České republice. Naučná stezka Svatojánské proudy vede od Štěchovic do Třebenic skalnatým údolím řeky. Není divu, že Klub českých turistů zvolil už na konci devatenáctého století jako první oficiální turistickou trasu právě tuto.

Mezi obcemi Štěchovice a Slapy bývala Vltava divoká. Tento úsek řeky byl zejména mezi voraři proslulý pro své velké a nebezpečné peřeje. Voraři tudy ještě do 30. let minulého století přepravovali do Prahy dřevo, kámen či sůl. Řízení lodě či voru s nákladem však bylo v peřejích náročné a nejednou končilo nárazem či dokonce smrtí vorařů.