Šumavská Kvilda se plní turisty

„Už nyní se obec turisty slušně plní a přijíždějí nejen na víkendové pobyty. Je tady řada cyklistů i těch, co si oblíbili místní turistické trasy pro pěší,“ uvedl Vostradovský. Zmínil, že pokud si někdo chce zamluvit ubytování, neměl by otálet.

„Jezdíme tam už přes dvacet let. I letos už jsme využili dva víkendy a je to taková naše dovolenková jistota. Po shonu v Praze si tam každý může odpočinout. Co se týká zdražování, je to bohužel současná realita a těžko můžeme předpokládat, že v jiných turistických destinacích to bude jiné,“ podotkla Martina Šámalová, která se s rodinou vydávala k pramenům Vltavy.