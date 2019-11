Súdán má víc pyramid než Egypt. Na svou chvíli slávy ale čekají

Kdo chce vidět pyramidy, jede do Egypta. Jeho jižní soused Súdán ovšem disponuje mnohem větším množstvím těchto prastarých staveb, i když ne tak rozměrných. Turistů se však do země zatím moc nehrnulo, a to z několika důvodů — kvůli bezpečnosti, nedostatečné infrastruktuře a složitostem se získáním víza, píše agentura Reuters.