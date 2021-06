Štěstí v neštěstí: poloprázdný Rhodos skýtá možnost klidné a pohodové dovolené

Druhý den ráno zjišťuji, že hotel je obsazený maximálně ze čtyřiceti procent, u hotelového bazénu spousta místa, to samé na pláži, kde žádný boj o lehátka neprobíhá. Všichni se vejdou do první řady a užívají si klidu a pohody. Bohužel vykoupené poplatkem čtyř eur za osobu pod slunečníkem, ale to k ostrovu patří. Kdo nechce platit, má dost místa mimo organizované slunečníky.

Více to žije jen v hlavním městě ostrova Rhodos, které se podle místních pyšní nejstarším dochovaným středověkým opevněním a centrem. Procházky ve starobylých uličkách, posezení u Sulejmanovy mešity v restauraci s lampiony nebo pátrání po stopách Rhodského kolosu stojí za to, stejně jako návštěva místních muzeí.

Antigenní test je riziko, protože může vyjít falešně pozitivní, lepší je tedy když už test, tak PCR, ať je jistota. Ať člověk místo domů neputuje do koronavirového hotelu k nedobrovolně prodloužené dovolené. Případně místo na dovolenou domů do karantény v České republice. Turisté z Česka, které jsem na místě potkal, byli ale většinou buď očkovaní nebo po prodělaném covidu, takže v klidu. Testování jinak obstarává většinou hotel, případně cestovní kancelář, lidé cestující na vlastní pěst musí použít internet.

Obecně ale Rhodos stojí za to, obzvláště v dnešní době, kdy cestovatel může zažít, co dříve zažít nemohl a možná už jen tak nezažije. Klid bez přílišných davů. A tak se dá parafrázovat. Zde je Rhodos, zde, turisto, volně skákej, pokud se cestování v době koronavirové nebojíš. Pro lidi, kteří se ovšem viru stále bojí a při pohledu na jiné bez roušky je jímají obavy, toto cestování není. Byly by to zbytečné nervy. Očkovaní jsou pak v naprostém klidu, Řecko uznává v podstatě všechny hlavní vakcíny světa.