Spojené arabské emiráty slaví 50 let od založení

Důležitým krokem pro to, aby mohli Češi poznávat Spojené arabské emiráty, bylo i zavedení pravidelné linky aerolinek Emirates z Dubaje do Prahy. První let podnikly emirátské aerolinky už 1. července 2010. Přesně pět let poté poprvé přistál v Praze obří letoun Airbus A380, který na lince mezi Dubají a Prahou začal létat v květnu roku 2016. První let do Prahy tehdy symbolicky pilotoval český kapitán.