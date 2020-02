Sokolovský zámek čeká rekonstrukce

„Pokud to vyhlášený dotační titul dovolí, jako financování celého areálu zámku budou do kompletních stavebních úprav zapojeny i objekty barokního domku a myslivny,“ dodal ředitel.

Rozšířit se má i do prostor, které v současné době využívá městská knihovna. Ta se v polovině roku odstěhuje do zrekonstruovaných prostor na Starém náměstí. Projekt na obnovu celého zámku by měl podle ředitele vzniknout nákladem zhruba čtyř milionů korun nejpozději v roce 2023. Pokud to dotační zdroje dovolí, má pak rekonstrukce probíhat v rámci jednoho velkého projektu, bez dotací po etapách podle jednotlivých priorit.