Snazší úniková cesta měla cílovou stanici smrt. 20 let od tragédie v Kaprunu

Stejně tomu bylo i ono sobotní listopadové ráno na začátku lyžařské sezony, kdy do kabiny pro 180 lidí směřující do horského střediska nastoupilo 161 cestujících. Byli mezi nimi zejména domácí Rakušané a Němci, ale nechyběli ani turisté z několika dalších zemí včetně jedné Češky.

Uplynulo jen několik momentů od výjezdu lanovky a několik pasažérů hned zaznamenalo kouř, jenž vycházel ze zadního, v té době prázdného stanoviště řidiče v poslední kabince. Mezitím už ale vůz vystoupal po ocelové rampě k ústí tunelu a vjel do nitra hory, která se stala pro naprostou většinu pasažérů smrtelnou pastí.

Lidé, kteří ještě nepozbyli vědomí, mohli konečně vyběhnout na přilehlé servisní schodiště. Útěkem z hořícího vozu však to nejhorší drama teprve začalo. Většina turistů se v panice vydala po úzkých schodech nahoru, aniž si uvědomila, že příkře stoupající tunel zafunguje při požáru jako komín. Cestujícím se nechtělo probíhat dolů kolem kabiny, která již byla v plamenech. Dusivý kouř nedal nikomu z nich šanci. Stejně jako průvodčímu a jedinému turistovi ve voze, který zrovna sjížděl tunelem do údolí.

Nebylo to však jen toto selhání, které rozhodlo o tak velkém množství obětí. Tunel dlouhý 3300 metrů, vyražený začátkem 70. let minulého století v horském masivu, neumožňoval bezpečnou evakuaci tolika cestujících. S masovou evakuací ale nepočítala ani konstrukce vozů nasazených do provozu po modernizaci lanovky v roce 1993. Jejich dveře a okna nešly otevřít zevnitř a některé materiály, z nichž byla kabina vyrobena, byly hořlavé.