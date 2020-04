Severoamerické velké jezero ukrývá tisícovku lodních vraků

Jezero s rozlohou téměř 60 tisíc kilometrů čtverečních proslulo svými průzračnými vodami, v němž jdou vraky velmi dobře vidět. Komu bych však nestačilo se na ně dívat třeba z paluby výletní loďky, může navštívit park Fathom Five a prozkoumat je hezky zblízka.

Jedním z nejznámějších je vrak nákladní lodi Sweepstakes, která dříve po jezeře převážela uhlí. Škuner ale narazil do skal u ostrůvku Cove Island a skončil v mělkých vodách jezera. Dnes je pozůstatek lodi oblíbeným místem pro potápění a šnorchlování, jelikož navíc neleží v hloubce, je dobře vidět i nad hladinou. Vrak se stal domovem mnoha podvodních živočichů, které mohou potápěči při průzkumu obdivovat.

Teorií, proč v jezeře našlo tolik lodí svou zkázu, je několik. Jednak je to kvůli rozloze vodní plochy, dochází nad ní k častým bouřím, které mohou zkomplikovat dopravu. Různé útesy a skály, které se v jezeře ukrývají, jsou rovněž na vině, protože je posádka nemusí spatřit včas.

Nakonec to ale nejsou pouze vraky, kvůli kterým se vyplatí do oblasti vyrazit. Přírodní park Fathom Five se skládá z celkem 19 ostrůvků, různých skalních útvarů, ale také lesů, v nichž lze spatřit různorodou floru i faunu. Množství potopených lodí se nachází i v dalších Velkých jezerech.