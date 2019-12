Severní Čechy ukrývaly stovky let starou sochu

Mimořádně cennou historickou památku získalo do zápůjčky Muzeum a pojizerská galerie v Semilech. Více než šest set let stará socha Panny Marie s Ježíškem, pojmenovaná jako Sytovská madona, je od čtvrtečního večera k vidění v prostorách muzea a měla by se stát jedním z největších turistických lákadel celého regionu Pojizeří.