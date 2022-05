Salcburk dokáže překvapit nejen italským šarmem

Výjimečnosti místa si byl vědom i Johann Michael Sattler, který v roce 1829 vytvořil až do detailů věrný obraz tehdejšího centra i okolí. Aby své město zpropagoval, naložil panoramatický obraz na povoz a deset let s ním putoval — i s celou rodinou — od města k městu Evropou a lákal lidi, aby se přijeli do Salcburku podívat. Stal se tak průkopníkem cestovního ruchu v tomto kraji. Po zrestaurování je dnes obraz vystaven v muzeu v centru starého města.