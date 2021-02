Safari resort v jižních Čechách se o víkendech stává rájem pro celé rodiny

Do přírodního parku, který není uzavřen, míří hlavně o víkendech desítky lidí. Při procházce devadesátihektarovým areálem ve venkovních výbězích vidí i řadu zvířat, jako například velbloudy, koně, divoká prasata, bizony nebo jeleny.

„Areál zavřený nemáme, lidé k nám mohou přijet kdykoliv. Vstupné nevybíráme. Protože jde o velký přírodní park, tak tu k žádnému shromažďování lidí nedochází. A kdyby k tomu došlo, jsme schopni to regulovat. Občas sem přijede policejní hlídka, areál projede, zkontroluje a odjede. Žádné problémy jsme zatím neměli,“ řekl Právu pracovník Safari resortu.

V sobotu přijela do Safari také rodina Šimonova z Českých Budějovic. „Máme tu to moc rádi a jezdíme sem teď téměř každý víkend, protože nevíme, kam s dcerou jet, aby ji to bavilo. Procházet se po lese totiž už nechce. Tady nakrmíme ve výběhu kozy, projdeme se kolem zvířat, v bistru ve výdejním okénku si koupíme teplý čaj a jedeme domů,“ řekla Klára Šimonová.