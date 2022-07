Revoluční nadzvukové letadlo se představuje na nových vizualizacích

Inovace doznala také křídla, která mají připomínat racka. Díky nim bude mít letadlo větší stabilitu, ale bude moci nabrat i větší rychlost. Ta by měla být podle společnosti až 2100 kilometrů v hodině, což odpovídá 1,7 Machova čísla (to udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí).

„Letectví nezažilo obří skok už celé dekády. Overture je revoluční co do designu a od základů změní způsob, jakým přemýšlíme o vzdálenostech,“ tvrdí šéf a zakladatel Boom Supersonicu Blake Scholl. „S více než 600 trasami napříč planetou bude díky Overture svět mnohem dostupnější pro desítky milionů cestujících,“ míní Scholl.

Rychleji než zvuk by stroj létal nad oceány, nad pevninou by zpomalil. Nadzvuková letadla jsou totiž v mnoha zemích zakázána kvůli aerodynamickému třesku, zvukovému efektu připomínajícímu explozi.

Boom Supersonic slibuje, že například cesta z Londýna do New Yorku či opačně by trvala pouhé 3,5 hodiny, což je zhruba o 4,5 hodiny méně než dosud. Ze Sydney do Los Angeles by pak pasažéři cestovali až o pět hodin méně, a to 8,5 hodiny.