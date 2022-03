Rakouský Obertauern nabízí sníh, i když jinde není

Chcete-li si dát pořádně do těla a projet všech sto kilometrů sjezdovek, měli byste si na zdejší pobyt rezervovat alespoň čtyři dny, a to nestihnete žádné další atrakce. Na své si tu přijdou i milovníci adrenalinu.

Pokud přemýšlíte, kde poprvé postavit na lyže děti, nebo dokonce sebe, zkuste to v Obertauernu. Své poprvé tu zažili i tři z legendárních Beatles. Jediný ze slavných Brouků, kdo se mohl pasovat do kategorie mírně pokročilých, byl John Lennon. Toto místo si pro sbírání zkušeností nevybrali jen tak pro nic za nic. Ve skutečnosti totiž nešlo ani tak o zimní radovánky jako o skutečnost, že se tu rozhodli natočit pár záběrů do tehdy připravovaného filmu Help!.