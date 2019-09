Ráj pro cyklisty a bruslaře leží jen kousek od hranic s Německem

Dnes v Lužici najdete přes dvě desítky jezer. Ještě nejsou zcela napuštěna, takže tu vidíte všechna stadia zaplavování — od nedávno ukončené těžby až po plně napuštěná jezera. V budoucnu by se Lužická jezerní pánev měla stát největší umělou jezerní oblastí v Evropě.

Každé z jezer, propojených splavnými kanály, je trošku jiné. My jsme bruslařský prodloužený víkend zahájili u Senftenberger See. Vzniklo už v roce 1973 a v té době šlo o největší umělé jezero v Evropě. Okolím vede asi osmnáctikilometrová trasa, bez problémů sjízdná pro in-line bruslaře. Jediným trochu nepohodlným úsekem je průjezd samotným Senftenbergem, ale horší asfalt vám vynahradí příjemný přístav.

S dalšími jezery je Senftenberger See propojeno kanálem Koschener se soustavou zdymadel. Přes kilometr dlouhý kanál vás dovede k jezeru Geierswalder See, kolem něhož vede další — tentokrát šestnáctikilometrová — cyklostezka. Během projížďky kolem tohoto centrálně umístěného jezera nepřehlédněte malebný maják, který slouží jako restaurace a ubytování.

Prostřednictvím kanálu Sornoer se dostanete k jezeru Sedlitzer See. Tuto propojku nevynechejte, jinak byste minuli architektonicky nejzajímavější stavbu na jezerních stezkách, rezavou rozhlednu Rostnagel (česky by se její název dal přeložit jako Rezavý hřebík).

Rozhledna z úmyslně zrezlého materiálu je vysoká třicet metrů a byla vyrobena ze 111 tun oceli. Když vystoupáte na její vrcholek, můžete se pokochat výhledem na několik okolních jezer, Partwitzer, Geierswalder či Sedlitzer See, ale i na větrné elektrárny v Klettwitz a tepelné elektrárny Schwarze Pumpe a Boxberg.

Posledním tipem pro bruslaře je trasa od těch předchozích trošku vzdálenější, ale rozhodně zajímavá. Bärwalder See, se svými 13 kilometry čtverečními největší jezero Saska, nabízí dokonalý asfalt, písečné pláže a koupání v čisté vodě. Milovníci kontrastů ocení také výhled na chladicí věže elektrárny Boxberg.

Skrývkový most u jezera Bergheider See, mezi městy Lauchhammer a Finsterwalde, patří mezi největší pohyblivá technická zařízení na světě. Jeho rozměry jsou opravdu úctyhodné: délka 502 metrů, šířka 202 metrů, výška 80 metrů a hmotnost 11 tisíc tun. Kdyby se postavil, byl by dokonce o 191 metrů vyšší než slavná pařížská Eiffelova věž.