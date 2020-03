Působivé výhledy a žádné davy. Největším koloseem v Africe se pyšní Tunisko

Koloseum bylo dokončeno zhruba roku 238 našeho letopočtu, je tedy o skoro dvě století mladší než Flaviovský amfiteátr v Římě. Na první pohled možná nepůsobí tak velkolepě, ale je velmi dobře zachovalé a udržované. A co víc, téměř liduprázdné. Obzvlášť mimo hlavní turistickou sezonu v něm narazíte jen na několik zbloudilců a celou památku tak budete mít prakticky pro sebe.

Arénu nechal postavit africký prokonzul Gordian, jenž se později stal i římským císařem. Stavbu však obestírá celá řada spekulací. „Má se za to, že o kus dál stálo menší koloseum, do nějž se vešlo zhruba šest tisíc diváků. Sjížděli se do něj lidé z celého okolí, protože šlo o velmi atraktivní místo a kapacita brzy nestačila. Koloseum proto rozšířili, aby dokázalo pojmout osm tisíc diváků, což však stále nebylo dost. Na jiném místě proto vyrostl zcela nový amfiteátr,“ vysvětluje Kateřina Dušková z organizace Discover Tunisia.