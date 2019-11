První Češi propluli ledy obávané Severozápadní cesty

První ji před více než 110 lety projel slavný Amundsen, od té doby to zvládly jen necelé tři stovky lodí. Letos ji poprvé zdolala i česká plachetnice. Severozápadní průliv (anglicky Northwest Passage) je 3500 námořních mil (6300 km) dlouhý, plout se dá jen několik týdnů v roce, pokud to ledy vůbec dovolí. Mapy jsou nepřesné, mnohé oblasti nejsou vůbec zmapované.

Přesto si ho jako další cíl své pouti světem na své plachetnici Altego vybral brněnský rodák Jiří Denk s manželkou Petrou a pětiletou dcerkou Haničkou. Doplněni o dva zkušené námořníky Ondru Kotába a Mirka Valáška a o nezkušené, ale o to více nadšené Báru Červenou se synem Otíkem (10 let) a Ivana Štěpánka vypluli na konci července z Grónska.

V půlce srpna přichází jeden z nejtěžších dní. V noci se do zátoky k zakotvené plachetnici nahrnuly ledové kry. Celou noc je posádka odtlačovala tyčemi, ale ráno přišla kra velikosti fotbalového hřiště. Zablokovala kotevní řetěz a hrozilo, že Altego dotlačí až na mělčinu a tam ho rozmačká. „Boj o loď trval hodinu a půl. Bylo to doslova o fous, už jen pár metrů od břehu, když jsme se kolem ní dokázali protáhnout a vyplout z ledové pasti,“ říká Jiří Denk.

V Peel Soundu, nejtěžším úseku Severozápadního průlivu, nejsou žádná bezpečná kotviště a více než 200 kilometrů se musí plout v jednom zátahu. Když se změní ledová situace, a ta se mění neustále, hrozí, že kry loď uvězní. Loni se tu jedna plachetnice potopila. „Bylo to obrovské napětí. Nálada na lodi ale byla dobrá, věřili jsme, že uspějeme,“ pokračuje kapitán.

Další den opět uvízli. „Tři hodiny bojujeme s ledem, cestu hledáme nad mělčinami, bylo to o nervy,“ přibližuje Jiří Denk. Po třech týdnech doplouvají do civilizace v Cambridge Bay.

Další stovky mil plují oblastmi, z jejichž názvů mrazí – Beringovo moře, Beaufortovo moře, až do legendárního města Nome. Tam po 36 dnech na moři Severozápadní cesta končí.

Altego je první česká loď, která Severozápadním průlivem proplula. Je 291. lodí v historii, které se to podařilo – první byl Amundsen v r. 1906 (do statistiky se ale počítají všechny lodě včetně ledoborců a velkých vědeckých i nákladních lodí). A je první lodí, které se to podařilo v sezoně 2019. A jen pár dní po nich tuto náročnou cestu zvládl i další Čech, Míra Račan na své plachetnici Sněhurka.