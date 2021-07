Prohlédněte si Jizerskohorské bučiny, novou památku UNESCO, z ptačí perspektivy

Samotná příprava zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO podle něj trvala zhruba tři roky. „Byl to především úkol kolegů z ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ale spolupracovali na tom samozřejmě i lidé tady na regionu, lidé z České zemědělské univerzity a další. To úsilí bylo veliké a jsem rád, že to dopadlo,“ říká.