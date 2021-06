Procházka Třeboní z historického jádra rovnou do přírody

Nemusíte být zrovna vášnivými rybáři, cyklisty ani klienty tamních slatinných lázní, abyste v Třeboni strávili týdenní dovolenou s nabitým programem. Pokud by vám město bylo málo, do hodiny jízdy autem leží Novohradské hory, Hluboká nad Vltavou nebo zámek Červená Lhota. Kousek to je i k našim jižním sousedům. Hned za hranicemi s Rakouskem se nachází historický Gmünd s blízkým přírodním parkem se skalami a o něco dál vodní hrad Heidenreichstein, který vypadá jako z pohádky.