Procházka Prahou doma u počítače

„Samozřejmě se těšíme, až budeme opět provádět turisty přímo na místě,“ říká Michaela Vaszi. Virtuální prohlídky však podle ní mají budoucnost. „Rádi bychom oslovili základní a střední školy. Když žáci nemohou přijet do Prahy fyzicky, mohli by se tam podívat alespoň virtuálně,“ nastiňuje další plány. Poohlíží se i po dalších městech, kde by živé virtuální procházky ráda nabídla: Český Krumlov, Kutná Hora, Plzeň… Tyto plány jsou zatím v začátcích.

„Mohli bychom pořádat podobné živé prohlídky z Japonska, Spojených států, Austrálie… Čechy by provázel cizinec, ale vše by bylo okamžitě tlumočeno do češtiny,“ zahledí se do budoucnosti. I v tomto případě by tak mohli průvodce a sledující komunikovat, reagovat na sebe. Do ciziny by se tak živě mohl „podívat“ i člověk, který se tam z nejrůznějších důvodů nemůže dostat. A zdaleka to nemusí být jen kvůli koronaviru.