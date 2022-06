Námořnická pověra proměnila jeden z nejfrekventovanějších přístavů světa v umělecké dílo

Malebná Horta je hlavním městem či spíše městečkem ostrova Faial. Ten patří do centrální skupiny Azor a na jeho 173 kilometrech čtverečních žije asi 15 tisíc obyvatel. Polovina z nich právě v Hortě, která je postavena kolem pitoreskní zátoky. Přestože nejde o žádnou metropoli, je tu poměrně rušno, a to díky zmíněnému přístavu, který je prakticky celoročně plný plachetnic, člunů a dalších plavidel.

Jedním z největších taháků jsou různobarevné a roztodivné malby, nápisy a symboly, které tu podle našeho průvodce musí zanechat každá posádka projíždějící přes Faial do Ameriky či do Evropy. Azory mají v Atlantiku jedinečnou pozici, protože při cestě mezi kontinenty je prakticky nelze minout, a v minulosti to souostroví zajistilo výsadní postavení na obchodních trasách.