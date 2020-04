Přísně tajný objekt K 111: Klárov, stanice bez metra

První návrh na výstavbu podzemní dráhy v Praze padl v roce 1898 a jeho autorem byl obchodník Ladislav Rott. Myšlenka podpovrchové dopravy se opakovaně vrátila za první republiky. Návrh „podzemní rychlé dráhy“ inženýrů Vladimíra Lista a Bohumila Belady z roku 1926 neuspěl, o jedenáct let později však už česká vláda vybudování podzemní dráhy vážně zvažovala. Záměr přerušila druhá světová válka. Čtvrtý pokus se datuje do 50. let, kdy ho České republice „rozmluvil“ Sovětský svaz. V 60. letech vláda řešila projekt podpovrchové dopravy spojené s tramvajovými kolejemi, nakonec byl však systém od tramvají oddělen. První trasa pražského metra byla slavnostně otevřena 9. května 1974.