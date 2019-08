Při bizarním španělském festivalu lezou lidé do rakví, vyjadřují tím svůj vděk za život

Ve vzduchu visí tíživé ticho. Ale přestože kolem zrovna prochází procesí s několika rakvemi, o žádnou smuteční událost se nejedná. Přestože se ve většině rakví nachází tělo, žádné nepatří nebožtíkovi, nýbrž lidem, kteří málem zemřeli a nyní vyjadřují svůj vděk za přežití. „Je to symbolické vítězství života nad smrtí,“ řekl místní kněz Alfonso Besada Paraje.

Kořeny festivalu podle některých pramenů sahají až stovky let do minulosti. Původ svátku ovšem zůstává zahalen tajemstvím. Legenda praví, že se zvykem začali už pohané, a přestože se ve 12. století snažili španělští katolíci jejich zvyky vymýtit, nakonec bizarní ceremonii zakomponovali do svého vlastního náboženství.