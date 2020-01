Pražský Karlův most, galerie pod širým nebem

„Navíc v době, kdy se měl pomník odhalit, vypukly revoluční události roku 1848 a v Praze probíhaly nepokoje.“ Na své odhalení si tak dílo muselo počkat až do doby, než se situace uklidnila, a to celé tři roky – odhalovalo se nakonec v lednu roku 1851. To už míříme k samotnému mostu.

„Jedná se vlastně už o třetí most přes Vltavu v těchto místech,“ říká náš doprovod. „Nejdříve tu stál v desátém století most dřevěný, v polovině dvanáctého ho nahradil kamenný most, Juditin.“ Ten vydržel až do roku 1342, kdy byl během ničivé povodně nenávratně poškozen. Pražané museli řeku ještě dlouhé roky přecházet po provizorní dřevěné konstrukci, než se v roce 1357 začal stavět most Karlův.