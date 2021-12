Pražský hrad je plný skrytých příběhů

Některé starší stavby architekt citlivě zasadil do barokního okolí, to je případ Matyášovy brány. „Jak název napovídá, dokončena byla za vlády Matyáše Habsburského, jeho jméno je také na bráně vyvedeno zlatým písmem. Římskými číslicemi je zde i rok dokončení,“ popisuje náš doprovod a vyzývá nás, ať letopočet přečteme.

Na druhém nádvoří se vracíme do dob Rudolfa II., který si v roce 1583 zvolil za své sídlo Pražský hrad. „Byl to vášnivý sběratel a samozřejmě potřeboval prostory, kde by se mohl svou sbírkou kochat,“ popisuje náš doprovod. Nad konírnami proto vznikly sály, které dnes známe jako Rudolfovu galerii a Španělský sál. To mu ovšem nestačilo, nechal proto vystavět celé křídlo budov, které dnes oddělují druhé a třetí nádvoří. „Uvnitř se nacházela kunstkomora, hlavní část jeho sbírek,“ zjišťujeme.