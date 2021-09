Praha je sedmým nejlepším městem světa

„Lockdowny udeřily na Prahu náhle a tvrdě — její krása ale zůstala naštěstí netknutá,“ popisuje magazín Time Out. Dodává, že místní si na druhou stranu mohli vychutnat metropoli tak, jak se jim dříve ani nesnilo — mohli se projít po takřka prázdném Karlově mostě či Staroměstském náměstí. „České hlavní město je neuvěřitelně dostupné pěšky, až 89 procent lidí tvrdí, že je snadné se v něm pohybovat bez auta,“ doplnil magazín.

Time Out už v tomto roce vyhlásil pražskou Křižíkovu jedenáctou nejvíce trendy ulicí světa.

První místo žebříčku, který tvoří celkem 37 světových metropolí, obsadilo americké San Francisco. Na něm Time Out oceňuje, že nikdy nesplývalo a vždy vybočovalo z davu. Magazín rovněž vyzdvihuje místní pospolitost nebo množství takzvaných parkletů — rozšíření chodníků, často jde o různé zelené plochy s lavičkami a podobně.

Třetí je britský Manchester, čtvrtá Kodaň, pátý New York. První desítku uzavírají Montreal, zmíněná Praha, Tel Aviv, Porto a Tokio. V žebříčku dále figurují například Londýn na 13. místě, Mexico City na 19., Dubaj na 28., Moskva na 34. a na finální 37. pozici je Bangkok.

Hodnocení ve World’s Best Cities Index 2021 magazínu Time Out se letos zakládá na průzkumu mezi 27 tisíci účastníky z celého světa, ale i přispěvateli a redaktory samotného periodika. „Města byla hodnocena za jídlo, pití, kulturu, noční život, tentokrát ale s větším důrazem na komunitního ducha a různé enviromentální iniciativy,“ okomentoval magazín žebříček.

„Náš výroční Time Out Index nám umožňuje vyjádřit, co si o městech myslí sami jejich obyvatelé. Letošní seznam se zaměřil na metropole, které se dokázaly adaptovat i v době, kdy jejich hlavní klíčové faktory — zábava, kultura a socializace — musely ustoupit do pozadí,“ míní šéfredaktorka mezinárodní redakce magazínu Caroline McGinnová.