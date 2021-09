Po 104 dnech došla Češka pěšky do Istanbulu

„Byl a stále je to nádherný pocit dojít do vysněného cíle. Ty emoce, které mě přepadly na konci před nádherným istanbulským chrámem Hagia Sofia, se těžko popisují. Cítila jsem štěstí, ale i vděk všem, kteří mi na mé cestě pomáhali,“ líčila se slzami v očích cestovatelka.

Jako památku na nezapomenutelnou pouť, která vedla z Česka přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Bulharsko do Turecka, si Nicolette rozhodla přivést tetování, osud jí ale nadělil jiný suvenýr. Za bulharským městem Svilengrad se k ní uprostřed ničeho připojilo toulavé štěně křížence.

„Je to fenka, dala jsem jí jméno Svili právě podle onoho nejbližšího města, kde se ke mně přidala a nechtěla se mě vzdát. Ušla se mnou posledních 250 kilometrů. Tedy ušla, velkou část jsem ji nesla na břiše v šátku. Je to přece jen ještě psí mimino. Takže na zádech jsem měla batoh a vepředu štěně. Bylo to náročné, ale nelituji,“ popisovala studentka.