Plzeň spustila prvního virtuálního turistického průvodce

Audioprůvodce v mobilu přibližuje historii města od vzniku po současnost. „V aplikaci je 42 bodů zájmu a pět tematických tras s fotografiemi a zajímavými příběhy v češtině. Poznávací trasa To nejlepší z Plzně přibližuje historii města, jeho význam a rozvoj, završený získáním titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Druhá trasa Plzeň pro děti zavede návštěvníky do zoo, na dobrodružnou cestu pravěkem v DinoParku nebo do Techmanie, kde se zabaví celá rodina,” informovala Silvie Burešová z organizace Plzeň-TURISMUS.