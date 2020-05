Plány na brzké spuštění nejdelší letecké linky vzaly kvůli koronaviru za své

Společnost loni na podzim podnikla v rámci projektu Sunrise sérii testovacích letů ze Sydney do Londýna a New Yorku, při kterých se mělo zjistit, jaký vliv na lidské tělo bude mít dlouhý pobyt na palubě letadla. Pokořila při tom mimoděk dva rekordy, a to za nejdelší let uskutečněný osobní přepravní společností, co se vzdálenosti i času týče. Let z New Yorku do Sydney zvládlo letadlo za něco málo přes 19 hodin a urazilo kolem 17 800 kilometrů.