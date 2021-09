Pětistovkou po Sicílii: Ostrovem křížem krážem

Pokud splníte všechny proticovidové podmínky a vyplníte příjezdový formulář, můžete s chirurgickou rouškou vyrazit. Na Sicílii létají z Prahy dvě nízkonákladové letecké společnosti, s nimiž se dostanete buď na západní část do Trapani, nebo na východ do Katánie.

Střed města Mazara del Vallo tvoří náměstí Republiky (Piazza della Repubblica) s barokními budovami. Co by to bylo za přístav, kdyby v něm chyběl rybí trh. V městské části Kasbah se ocitnete v arabském světě, kde dnes žijí hlavně přistěhovalci z Tuniska, aniž by tu vládlo jakékoli napětí s Italy. Přinesli sem svoji keramiku a barevnými kachlíky zdobí své domy i zdi.

Odtud je to co by kamenem dohodil k Etně, kam se pořádají výpravy s průvodcem, které přijdou asi na 80 eur (asi 2000 korun). Ovšem pokud se sopka zahalí do mraků a prší, máte jako my smůlu.